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Российские средства ПВО сбили 24 беспилотника ВСУ

Минобороны: средства ПВО России сбили 24 беспилотника ВСУ за сутки

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Российские средства ПВО за сутки сбили 24 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом министерство обороны РФ сообщило в своем Telegram-канале.

В министерстве рассказали, что дроны были уничтожены в районах населенных пунктов Сватово, Лисичанск Луганской народной республики, Шевченко Донецкой народной республики, Нестерянка, Ровное Запорожской области, Алешки и Корсунка Херсонской области.

В ведомстве также сообщили, что на Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» российский войск отразили атаку 63-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики. Потери ВСУ составили до 175 солдат, а также боевую машину пехоты и два автомобиля.

Кроме того, начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Александр Гордеев сообщил, что военные ВС РФ смогли пресечь три попытки ротации Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении.

Накануне сообщалось, что президент России Владимир Путин отметил сложность работы военных на передовой в условиях, когда беспилотники летают над головой как мухи.

Ранее российские войска впервые применили вертолеты Ка-52М.

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