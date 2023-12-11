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Иран провел военные учения на границе с Ираком

Tasnim: КСИР Ирана провел масштабные учения на западе страны

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Morteza Nikoubazl/Reuters

Сухопутные силы Корпуса стражей исламской революции утром 11 декабря провели масштабные учения по обеспечению безопасности Ирана и борьбе с внутренними угрозами, например, с террористическим и сепаратистскими группировками. Об этом сообщает Tasnim.

Маневры были совершены на военной базе Наджаф Ашраф в районе лагеря населенного пункта Каср-э Ширин, на западе Ирана.

По данным агентства, в ходе учений отрабатывались методы радиоэлектронной борьбы, анализировалась работа радиолокационных систем, проводились разведывательные операции с ликвидацией целей предполагаемого противника. В мероприятии были задействованы авиация и беспилотные летательные аппараты, а также артиллерия, бронетанковые подразделения, новое вооружение и техника.

В августе этого года военно-морские силы КСИР провели учения в районе острова Абу-Муса в Персидском заливе. Острова Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса находятся в стратегически важном районе залива, принадлежность этих территорий оспаривают ОАЭ и Иран.

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.

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