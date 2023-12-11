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В концерне «Калашников» заявили о росте поставок в войска автоматов АК-12

«Калашников»: поставки в войска автоматов АК-12 в 2023 году выросли почти вдвое

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Поставки автоматов АК-12 в российские войска по итогам 2023 года выросли почти вдвое. Об этом журналистам сообщила пресс-служба концерна «Калашников», передает ТАСС.

«Обязательства 2023 года по изготовлению автоматов АК-12 концерн «Калашников» исполнил в срок и в полном объеме. По сравнению с прошлым годом количество поставляемых автоматов выросло почти в два раза», — сказали в пресс-службе.

До этого в пресс-службе концерна «Калашников» сообщили, что автоматы АК-12, АК-15 и модульный пистолет Лебедева МПЛ1 приняты на вооружение российских органов внутренних дел.

Управляющий директор концерна «Калашников» Андрей Барышников заявлял, что концерн планирует до конца года начать производство модернизированного автомата АК-12.

До этого входящее в состав «Ростеха» обороностроительное предприятие «Высокоточные комплексы» отчиталось о поставке новых вооружений российским войскам. В компании рассказали, что Вооруженные силы Российской Федерации получили новые пистолеты-пулеметы ПП-2000, автоматические гранатометы АГС-30 и ручные гранатометы ГМ-94. Отмечается, что перед отправкой оружия в войска специалисты протестировали его и подкорректировали прицельные системы.

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