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В СБУ заявили о превосходстве российского оружия над украинским

Полковник СБУ Костенко: Украина проигрывает России по качеству вооружения

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут справиться с российскими войсками из-за превосходства их вооружения. Об этом заявил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Роман Костенко в интервью телеканалу НТА.

По его словам, на то, как пойдут боевые действия, оказывают влияние многочисленные факторы, в частности оружие. Костенко подчеркнул, что крайне важно, какое это будет оружие: пистолет-пулемет, партизанский набор или что-нибудь более серьезное, с чем можно будет конкурировать с Российской Федерацией.

Полковник признал превосходство российских вооружений над украинскими, указал, что РФ обгоняет ВСУ по качеству и количеству боевых самолетов, дальнобойных ракет, артиллерии.

Костенко считает, что у России такое стратегическое вооружение, что Украина «даже рядом не стоит».

На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что российская оборонная промышленность набирает обороты и начала производить в разы больше.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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