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В Киеве сообщили о взрывах

В Киеве произошли взрывы, после чего объявили воздушную тревогу

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Peter Druk/Global Look Press

В Киеве раздалось несколько взрывов, вскоре после этого в городе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

Сирены были включены также по всей Киевской области, но подробности не уточняются.

В воскресенье вечером поступила информация о серии взрывов в Одесской области, а также в Снигиревке, находящейся в районе Херсонской области, контролируемом Киевом.

Ранее сегодня ночью в подконтрольном Киеву районе Херсонской области в Снигиревке произошли несколько взрывов во время действующей воздушной тревоги. Дополнительные подробности не сообщаются, но украинские военные власти подтвердили факт взрывов.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее пенсионерка из Казани подожгла военкомат из-за угроз дочери.

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