ЦАХАЛ штурмует расположенный на Западном берегу реки Иордан палестинский город Эль-Бира

Израильская армия (ЦАХАЛ), применяя боевые патроны и слезоточивый газ, ведет штурм расположенного на Западном берегу реки Иордан города Эль-Бира, сообщает панарабский телеканал Al Jazeera.

По информации телеканала, израильские солдаты применили оружие и специальные средства во время проведения операции по штурму района Сатех Мархаба города Эль-Бира на Западном берегу реки Иордан.

Кроме того, ЦАХАЛ также ведет штурм деревни Шукба, находящейся к западу от административной столицы Палестинской национальной автономии города Рамалла.

Ранее член сената США Берни Сандерс заявил, что Израиль проигрывает репутационную войну с точки зрения оценки ситуации на Ближнем Востоке мировым сообществом.

До этого сообщалось, что США заявили Израилю, что военная операция в секторе Газа должна закончиться до начала следующего года.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что после короткого перемирия операция в Газе продлится минимум два месяца.