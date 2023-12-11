Стало известно о взрывах в подконтрольном Киеву районе Херсонской области

По информации украинского издания «Общественное», в подконтрольном Киеву районе Херсонской области в Снигиревке произошли несколько взрывов во время действующей воздушной тревоги. Дополнительные подробности не сообщаются, но украинские военные власти подтвердили факт взрывов.

Также в воскресенье вечером сообщалось о многочисленных взрывах в Одесской области. Воздушная тревога была объявлена в Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Херсонской области. К 00:25 по московскому времени было объявлено окончание тревоги во всех этих регионах.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.