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ЦАХАЛ сообщил о ликвидации нового командира батальона ХАМАС

ЦАХАЛ и ШАБАК сообщили о ликвидации нового командира батальона ХАМАС Шаджайя

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Amir Cohen/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Шин Бет сообщили в Telegram-канале, что во время боевых действий в результате авиаудара был ликвидирован новый командир батальона ХАМАС Шаджайя.

Уточняется, что операция была проведена на основе разведданных Аммана и Шин-Бет.

До этого ЦАХАЛ сообщил, что ударил по инфраструктуре шиитской организации «Хезболла», базирующейся в Ливане.

В Израиле назвали «роковой ошибкой» возможное вступление «Хезболлы» в войну.

8 декабря Израиль перехватил ракеты, выпущенные с территории Ливана и Сирии. По данным ЦАХАЛ, были идентифицированы два запуска из Сирии. Ракеты прилетели в пустырь. Кроме того, было обнаружено несколько запусков из Ливана в районы Штулы, Малкии и Зарита на севере Израиля.

Ранее в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху рассказали, о чем он почти час говорил с российским президентом Владимиром Путиным.

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