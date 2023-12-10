В Белом доме подсчитали оставшиеся на восполнение запасов вооружений средства

Глава Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг в эфире телекомпании CBS заявила, что у Соединенных Штатов осталось примерно $1 млрд финансирования на восполнение собственных запасов вооружений и боеприпасов.

«С точки зрения бюджета у нас осталось около $1 млрд на пополнение собственных запасов. Все сводится к политическому решению», — сказала она.

Янг задалась вопросом, стоит ли США рисковать собственной боеготовностью на фоне усложнившейся ситуации в мире. По ее словам, Соединенные Штаты не должны выбирать между обеспечением собственной боеготовности и поддержкой союзников, включая Украину. По ее словам, конгресс должен гарантировать, что страна сможет обеспечить собственную национальную безопасность, одновременно поддерживая союзников,

Янг добавила, что большая часть выделенных Вашингтоном в помощь Украине средств остается в США, и американская оборонная промышленность получает большую часть этого финансирования, чтобы создавать больше оборудования, вооружений, боеприпасов, следовательно, создается больше высокооплачиваемых рабочих мест для граждан.

До этого стало известно, что законопроект о многомиллиардном финансировании союзников не был вынесен на процедурное голосование в сенате США. Он предусматривал выделение Украине, Израилю и Тайваню финансовой помощи в размере $106 млрд. Из этой суммы Киеву предназначалось более половины — $61 млрд.

Ранее в США раскрыли причины сокращения поддержки Украины.