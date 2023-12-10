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Украине предрекли жесткий отпор от РФ в случае повторного контрнаступления

Forbes: Россия укрепила оборону в зоне спецоперации до начала заморозков

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Reuters

В случае попытки проведения нового контрнаступления украинская армия рискует столкнуться с еще более жестким сопротивлением со стороны Вооруженных сил России. Об этом пишет журнал Forbes.

«Во второй раз может быть еще сложнее», — утверждают авторы материала, подразумевая новые попытки атаки ВСУ.

Согласно информации издания, в ходе предыдущего для украинского контрнаступления стали большой проблемой минные поля, подготовленные армией России. А на данный момент количество препятствий могло возрасти, причем еще до того, как земля начала замерзать.

Перед этим командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил о тяжелой ситуации на фронте.

В свою очередь, бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер говорил, что РФ перехватила инициативу на фронте и нанесла Украине стратегическое поражение.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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