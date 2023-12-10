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Командующий сухопутными войсками ВСУ назвал тяжелой ситуацию на фронте

Генерал ВСУ Сырский заявил о тяжелой ситуации на фронте

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Александр Сырский заявил о тяжелой ситуации на фронте. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, российская армия «не прекращает наступательных действий по всей линии боевого соприкосновения».

Как указал Сырский, украинские военным приходится укреплять оборону и экономить боеприпасы.

Ранее американский военный журнал Military Watch Magazine (MWM) написал, что Украина пытается вербовать зарубежных наемников в связи с огромными потерями личного состава ВСУ.

До этого бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Россия перехватила инициативу на фронте и нанесла Украине стратегическое поражение.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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