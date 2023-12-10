Украинские военнослужащие могут ополчиться против президента Украины Владимира Зеленского, предупредил бывший офицер морской пехоты Вооруженных сил США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.

«Зеленский больше не нужен Западу, он стал позором и помехой», — высказался он.

По мнению Риттера, если украинский лидер возьмется за военный истеблишмент, то бойцы Вооруженных сил республики могут нанести ему ответный удар, который спровоцирует политическое ослабление главы государства.

«Зеленскому будет трудно пережить этот год», — полагает бывший американский разведчик.

Он также отметил, что в результате политики руководства Украины страна столкнулась с рядом кризисов, а в политическом руководстве произошел раскол. Зеленский не желает брать на себя ответственность и потому пытается переложить вину за провалы на других, например на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

«Я думаю, что Зеленскому будет трудно пережить этот год», — резюмировал он.

Из-за того, что США никак не могут определиться, будут ли дальше помогать Украине, в рядах ВСУ возникает хаос, рассказал в интервью NYT аналитик CSIS Макс Бергманн. По его словам, украинское командование не может составить план на дальнейшие месяцы, потому что не знает, на какое количество боеприпасов ему рассчитывать. Сенат США отказался рассматривать законопроект о выделении Киеву $61 млрд. Как пишет MWM, причина, по которой Штаты не хотят помогать Украине, — огромные потери западной техники. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что ВСУ вынуждены вербовать иностранных наемников из-за нехватки военных.