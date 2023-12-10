В Минобороны рассказали об уничтоженной технике в Херсонской области

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что около 20 единиц различной техники выведено из строя за прошедшую неделю на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что с помощью корректировки огня артиллерии и применения ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) за прошедшую неделю было уничтожено порядка 20 единиц различной боевой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра.

До этого истребители-бомбардировщики Су-34 ВС РФ на Купянском направлении нанесли удар по подразделениям Вооруженных сил Украины, уничтожив их укрепленные позиции.

В результате бомбардировки личный состав ВСУ и их укрепленные позиции были уничтожены. Вылет Су-34 прошел в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что российские десантники с помощью беспилотных летательных аппаратов «Ланцет» на правом берегу Днепра в Херсонской области уничтожили две радиолокационные станции и мобильную станцию связи противника.

Ранее выяснилось, где в России начнут готовить операторов беспилотников.