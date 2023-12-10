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На Украине ограниченно годные призывники попадают в штурмовые подразделения

Депутат Рады Костенко: ограниченно годные призывники становятся штурмовиками ВСУ

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Kuba Stezycki/Reuters

В украинской армии не учитывают возможности ограниченно годных призывников и направляют их в штурмовые подразделения. С таким заявлением выступил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, сообщает украинский канал НТА.

По его словам, новобранец считается ограниченно годным только для военкомата.

«Когда он попадает уже в армию, там этот вопрос исчезает», — отметил депутат Рады.

Костенко рассказал, что новоиспеченные штурмовики звонят ему и жалуются, что не могу надеть бронежилет, потому что просто не имеют сил понести обмундирование.

Депутат обратил внимание, что в военкомате ограниченно годных солдат назначают на штабные и тыловые должности. Но в военных частях эти обещания ничего не стоят. По мнению Костенко, такая политика армии негативно сказывается на притоке добровольцев в вооруженные силы. Он подчеркнул, что если обманут одних рядовых, то другие уже не придут.

Накануне боец ВСУ заявил о подстерегающих у паспортных столов сотрудниках военкоматов.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.

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