В украинской армии не учитывают возможности ограниченно годных призывников и направляют их в штурмовые подразделения. С таким заявлением выступил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, сообщает украинский канал НТА.

По его словам, новобранец считается ограниченно годным только для военкомата.

«Когда он попадает уже в армию, там этот вопрос исчезает», — отметил депутат Рады.

Костенко рассказал, что новоиспеченные штурмовики звонят ему и жалуются, что не могу надеть бронежилет, потому что просто не имеют сил понести обмундирование.

Депутат обратил внимание, что в военкомате ограниченно годных солдат назначают на штабные и тыловые должности. Но в военных частях эти обещания ничего не стоят. По мнению Костенко, такая политика армии негативно сказывается на притоке добровольцев в вооруженные силы. Он подчеркнул, что если обманут одних рядовых, то другие уже не придут.

Накануне боец ВСУ заявил о подстерегающих у паспортных столов сотрудниках военкоматов.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.