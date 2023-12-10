Армия Израиля заявила о распаде системы управления ХАМАС в секторе Газа

Глава генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что Армия обороны Израиля наблюдает признаки распада системы управления ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает Times of Israel.

По его словам, он ежедневно видит успехи израильской стороны. Он утверждает, что в последние дни наблюдается ситуация, когда террористы сдаются в плен. По мнению Халеви, это является признаком распада системы, признак того, что Израилю необходимо действовать усерднее.

До этого Ханегби в интервью 12-му каналу израильского телевидения заявил, что Израиль не получал от США ограничений по поводу сроков проведения военной операции в секторе Газа.

По словам Ханегби, в США понимают, что не могут указать Армии обороны Израиля, сколько времени ей потребуется для достижения целей. Кроме этого, чиновник выразил уверенность в том, что Вашингтон согласен с поставленной израильской стороной задачей по вызволению из сектора Газа всех удерживаемых там заложников.

9 декабря государственный департамент США одобрил отправку Израилю танковых снарядов и сопутствующего оборудования стоимостью $106,5 млн.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что после короткого перемирия операция в Газе продлится минимум два месяца.