Хуситы заявили, что будут мешать проходу следующих в Израиль судов

Йеменские хуситы-мятежники шиитской группировки «Ансар Аллах» будут мешать проходу судов, направляющихся в Израиль, предупредил представитель движения Яхья Сариа в эфире местного телеканала Al Masirah.

«Вооруженные силы Йемена заявляют, что они будут препятствовать проходу кораблей, идущих к Израилю», — заявил он.

По словам Сарии, для хуситов не будет иметь значения, какой именно стране принадлежат эти суда и предостерег международные судоходные компании от сотрудничества с портами Израиля. Для всех остальных кораблей мятежники не будут представлять угрозу, добавил он.

«Если Газа не получит необходимое продовольствие и медикаменты, такие корабли станут законной целью для наших ВС», — подчеркнул член группировки.

До этого хуситы атаковали два израильских корабля в Баб-эль-Мандебском проливе, одно британское торговое судно в Аденском заливе и израильский корабль в Красном море.

Ранее в Белом доме оценили возможность нанесения ударов по хуситам в Йемене.