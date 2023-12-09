Российский летчик рассказал, как улучшили БПЛА «Герань»

Заслуженный военный летчик, кандидат технических наук Владимир Попов рассказал в интервью агентству Sputnik, что Россия установила на беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Герань» реактивные двигатели.

«Если раньше с поршневыми двигателями первого поколения скорость «Гераней» была 180-200 км в час, то теперь это 450-600 км в час», — рассказал он.

Летчик отметил, что на пикировании скорость выросла с 300 до 600 км в час.

До этого командир огневого взвода 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск с позывным «Белый» рассказал, что модернизированные управляемые снаряды «Краснополь» с повышенной точностью показали свою эффективность в зоне спецоперации.

Военкор Борис Рожин сообщал, что Вооруженные силы России (ВС РФ) внедрили новый термобарический боеприпас для беспилотника «Герань», заменяющий обычный фугасный. Военный журналист также подчеркнул, что противник плохо относится к таким новшествам.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.