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Путин поставил участников СВО в один ряд с ветеранами Великой Отечественной войны

Путин: участники СВО продолжают традиции ветеранов Великой Отечественной войны

Участники СВО достойно продолжают традиции ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом в видеообращении к участникам Всероссийского военно-патриотического юнармейского слета заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, слова которого передает пресс-служба Кремля.

«Включаетесь в реализацию проектов, адресованных участникам специальной военной операции, которые достойно продолжают ратные традиции ветеранов Великой Отечественной войны и вооруженных сил», — сказал Путин.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент заявил, что основными целями СВО являются денацификация, демилитаризация, а также защита жителей Донбасса, которые подвергаются обстрелам со сторону ВСУ с 2014 года.

Ранее Путин объявил, что он будет баллотироваться на пост президента России. Выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

8 декабря председатель народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Артем Жога заявил, что весь Донбасс поддерживает решение Владимира Путина принимать участие в выборах президента страны.

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отреагировал на решение Путина участвовать в выборах.

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