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Российские штурмовики оценили новый броневик

Штурмовики добровольческого подразделения ЮВО высоко оценили новый броневик

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Алексей Майшев/РИА Новости

Штурмовики добровольческого подразделения российского Южного военного округа, которые выполняют задачи на Запорожском направлении в районе населенного пункта Работино, высоко оценили качества нового бронеавтомобиля. Об этом сообщает РИА Новости.

Водитель одного из таких автомобилей рассказал агентству, что машина прибыла в зону спецоперации не так давно. По его словам, машина получила усиленную броню и другие модернизации, которые увеличивают живучесть автомобиля. Военнослужащий уточнил, что машину отличает простота использования, надежность и эргономичность. За короткий срок при помощи броневика уже проводились несколько операций.

Военный подчеркнул, что решать боевые задачи стало безопаснее. По его словам, автомобиль может выдержать больше чем простой «Камаз» или УАЗ, поэтому на нем ездить надежнее.

«Этот автомобиль очень спасает и при завозе штурмовых групп. Мы можем завезти их дальше. Ну и при вывозе раненых. Ты их грузишь, и уверен, что их довезешь. Сочетание мощного двигателя, брони и проходимости», — указал водитель штурмового подразделения.

До этого командир российских штурмовиков назвал неэффективной авиацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Артемовском.

Ранее Минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.

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