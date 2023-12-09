Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названы способные сбивать F-16 российские ЗРК

Директор музея ПВО Кнутов перечислил способные сбивать F-16 российские ЗРК

close
100%
Нина Падалко/РИА Новости

Директор Музея противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов назвал зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), которые способны сбивать запланированные к поставке на Украину американские истребители F-16. Об этом он рассказал в интервью «Московскому комсомольцу».

«Ракеты зенитных ракетных систем C-300, C-350 «Витязь», С-400 «Триумф», «Бук-М3», — перечислил эксперт.

Также он отметил, что даже более ранние комплексы — «Бук-М2» и С-300В4 смогут уверенно бороться с истребителями F-16.

До этого министр обороны Украины Рустам Умеров заявил о переговорах по передаче западных самолетов ВВС Украины. По его словам, поставки истребителей F-16 находятся в краткосрочной перспективе. Он добавил, что для поставок украинским ВВС обсуждаются не только американские F-16, но и любые другие самолеты.

Ранее бывший американский разведчик назвал истребители F-16 ловушкой для пилотов.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами