Названы способные сбивать F-16 российские ЗРК

Директор Музея противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов назвал зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), которые способны сбивать запланированные к поставке на Украину американские истребители F-16. Об этом он рассказал в интервью «Московскому комсомольцу».

«Ракеты зенитных ракетных систем C-300, C-350 «Витязь», С-400 «Триумф», «Бук-М3», — перечислил эксперт.

Также он отметил, что даже более ранние комплексы — «Бук-М2» и С-300В4 смогут уверенно бороться с истребителями F-16.

До этого министр обороны Украины Рустам Умеров заявил о переговорах по передаче западных самолетов ВВС Украины. По его словам, поставки истребителей F-16 находятся в краткосрочной перспективе. Он добавил, что для поставок украинским ВВС обсуждаются не только американские F-16, но и любые другие самолеты.

Ранее бывший американский разведчик назвал истребители F-16 ловушкой для пилотов.