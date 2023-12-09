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Почти все дроны-камикадзе ВСУ в районе Артемовска не достигают своей цели

ТАСС: 90% дронов-камикадзе ВСУ в районе Артемовска не достигают своей цели

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Reuters

Порядка 90% FPV-дронов (first-person view, «вид от первого лица») Вооруженных сил Украины (ВСУ) не достигают своей цели в районе Артемовска в связи с перепадом высот и работы средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом журналистам сообщил командир антидронового подразделения с позывным «Турок» бригады «Север V» в составе добровольческого штурмового корпуса, передает ТАСС.

«Если брать из ста дронов, до цели, может быть, штук 10 долетает», — сказал он.

По словам командира, это происходит из-за многих факторов, один из которых — это высота.

«Если оператор запускает с низины, а впереди — высота, связь будет теряться, если не повесить сверху ретранслятор. Они не долетают и благодаря нашим РЭБ, и благодаря перепаду высот», — пояснил «Турок».

Он указал, что украинские военнослужащие на Артемовском направлении активно применяют как квадрокоптеры-камикадзе, так и разведывательные квадрокоптеры, с которых сбрасываются боеприпасы. Кроме того, отметил «Турок», ВСУ научились использовать FPV-дроны, чтобы сбрасывать боеприпасы и возвращать их назад, чего раньше не было.

Командир подчеркнул, что такой беспилотник стоит в разы дешевле, чем дроны, традиционно используемые для сброса боеприпасов.

До этого сообщалось, что российские войска начали применять дроны-камикадзе «Привет-82» в зоне специальной военной операции.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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Операция на Украине
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