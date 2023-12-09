Жительница Херсона заявила, что бойцы Вооруженных сил Украины грабят дома и квартиры, объясняя свои действия тем, что они не хотят ничего оставить русским, передает РИА Новости.

«Зашли люди в военной форме в наш многоквартирный дом и начали открывать двери первого подъезда… Я со второго подъезда спустилась с собакой, спрашиваю у них: «В чем дело?» Отвечают: «Тикай жинка… уйди!» Я понимаю, что они начинают грабить наши пустые квартиры. И никто, никак на это повлиять не может», — заявила женщина, отметив, что солдаты ВСУ заявили, что не хотят ничего оставить русским.

Кроме того она спросила, собираются ли они бежать, на что получила ответ: «Не твое собачье дело!»

9 декабря аналитик Центра стратегических и международных исследований Макс Бергманн заявил, что неопределенность по поводу дальнейшей поддержки Украины со стороны США вносит хаос и приводит к невозможности для Вооруженных сил Украины планировать свои действия на фронте.

До этого Дональд Трамп-младший, сын экс-президента Соединенных Штатов, заявил, что Украина уже проиграла в конфликте с Россией.

Ранее на Западе рассказали о «шокирующем» состоянии населения Украины.