Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» Западного военного округа уничтожил пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины на Купянском направлении в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны РФ.

Разведка уточнила, что в этом пункте на момент его уничтожения находились до 15 украинских военнослужащих, а также бронированная машина «Казак».

По данным военного ведомства, артиллеристы убедились в поражении вражеского объекта, наблюдая за ним с беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени.

Командир САУ с позывным Третий рассказал, что его расчет действует в соответствии с боевыми распоряжениями и выполняет задачи в зоне специальной военной операции (СВО).

Также Минобороны РФ сообщало, что российские танкисты нанесли удар по месту скопления техники ВСУ на Купянском направлении, успешно уничтожив заданные цели.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.