Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские самоходки уничтожили пункт временной дислокации ВСУ

Расчет САУ «Мста-С» ЗВО уничтожил пункт временной дислокации ВСУ под Купянском

close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости

Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» Западного военного округа уничтожил пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины на Купянском направлении в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны РФ.

Разведка уточнила, что в этом пункте на момент его уничтожения находились до 15 украинских военнослужащих, а также бронированная машина «Казак».

По данным военного ведомства, артиллеристы убедились в поражении вражеского объекта, наблюдая за ним с беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени.

Командир САУ с позывным Третий рассказал, что его расчет действует в соответствии с боевыми распоряжениями и выполняет задачи в зоне специальной военной операции (СВО).

Также Минобороны РФ сообщало, что российские танкисты нанесли удар по месту скопления техники ВСУ на Купянском направлении, успешно уничтожив заданные цели.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами