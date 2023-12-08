В США оценили действия Украины во время контрнаступления

Украинские войска не смогли преодолеть мощную российскую линию обороны даже с помощью передовой западной техники. Об этом сообщает Business Insider.

В публикации отмечается, что в начале контрнаступления Вооруженные силы Украины ринулись в массовую атаку на российские позиции, но натолкнулись на жесткую оборону.

Издание подчеркивает, что переданное Западом вооружение оказалось бесполезным в данной ситуации, а проблемы с поставками и наспех проводимое обучение украинских солдат привели к тому, что после начала контрнаступления ВСУ вернулись к своей привычной тактике.

Автор статьи считает, что главным препятствием для украинских войск стала эшелонированная оборона ВС РФ, которая возводилась с конца 2022 года.

До этого министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что у его страны есть план военных действий на 2024 год.

По его словам, у Украины есть военные цели на следующий год. Оборонное планирование предусматривает оборонительные операции, контрнаступательные и наступательные операции, отметил глава украинского Минобороны.

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