Словакия выделила деньги Украине для покупки систем разминирования

Руководитель министерства иностранных дел Словакии Юрий Бланар одобрил выделение 750 тысяч евро на покупку двух систем для разминирования «Божена», которые будут переданы Украине. Об этом сообщает teraz.sk.

В публикации отмечается, что Бланар одобрил финансовый взнос в размере 750 тыс. евро на приобретение двух систем для разминирования «Божена 4+», которые предназначены для гуманитарного разминирования Украины.

До этого конгресс США не одобрил ни одного пакета помощи Украине после избрания нового спикера палаты представителей Майка Джонсона.

Джонсон стал новым спикером 25 октября. Дата рассмотрения законопроекта о выделении новой помощи Украине пока не утверждена. Президент США Джо Байден ранее запрашивал $106 млрд. на помощь Украине и Израилю, но не получил поддержки в конгрессе. Палата представителей, которая в большинстве состоит из представителей Республиканской партии, проголосовала за выделение средств Израилю, но подконтрольный демократам сенат заблокировал отправку помощи.

Ранее Bloomberg сообщал, что Украина потеряла больше половины избирателей.