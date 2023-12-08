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Российские средства ПВО за неделю сбили пять украинских самолетов

Минобороны: ПВО РФ за неделю сбила пять украинских самолетов и 11 ракет HIMARS

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Сергей Мальгавко/РИА Новости

Российские средства ПВО за неделю сбили пять украинских самолетов и 11 ракет HIMARS. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства обороны России.

«Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты пять украинских самолетов, из которых: три Миг-29 и два Су-25, а также один вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», — сообщили в ведомстве.

В период с 3 по 8 декабря, ПВО России также перехватила 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, две противорадиолокационные ракеты HARM и управляемую бомбу JDAM. Всего за неделю было уничтожено 224 беспилотника.

Российские военные также захватили в плен 12 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Согласно сообщению ведомства, в период с 3 по 8 декабря Вооруженные силы РФ поражали пункты размещения подразделений украинской армии и формирований иностранных наемников.

5 декабря украинский военный рассказал, что ВСУ нанесли артиллерийский удар, которым была уничтожена группа из 25 бойцов, планировавших сдаться в плен.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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