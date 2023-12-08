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В Армении выразили надежду решить с РФ вопрос с поставкой оружия как партнеры

Депутат Ханданян призвал Россию решить вопрос с поставкой оплаченного оружия

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Пресс-служба Совета Федерации РФ

Армения и Россия должны договорится о своевременных поставках оружия, за которое Ереван уже заплатил, в атмосфере партнерства. Об этом заявил глава постоянной комиссии по внешним связям армянского парламента Саргис Ханданян, передает ТАСС.

«Надеюсь, что этот вопрос будет решен в партнерской атмосфере, и обязательства, которые есть у России перед Арменией, будут каким-то образом решены», — сказал Ханданян.

Относительно возможности судебного решения проблемы с поставками оружия политик отметил, что «теоретически все возможно», при этом добавив, что «на практике проблема должна быть решена в рамках партнерских отношений».

По его словам, отношения между Ереваном и Москвой носят партнерский характер.

До этого замглавы минобороны Армении Грачья Саркисян заявил, что Ереван не будет подавать в суд на Россию из-за неполучения оружия с ее стороны.

В ноябре МИД Армении сообщил, что республика ведет диалог с Евросоюзом на тему возможных поставок ей нелетального оружия.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что страна реформирует армию по варианту Швейцарии.

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