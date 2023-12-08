Сообщается о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги

В Киеве на фоне воздушной тревоги слышны взрывы. Об этом сообщает агентство РБК-Украина в Telegram-канале.

«В Киеве были слышны взрывы во время воздушной тревоги», — говорится в публикации.

Накануне воздушная тревога была объявлена в 07:32 (мск) в Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Черниговской и Харьковской областях. Затем, в течение чуть более 20 минут, сирены зазвучали в Киеве и еще в четырех регионах страны.

До этого в Харькове произошла серия взрывов. По словам главы областной администрации Олега Синегубова, всего в городе произошло пять взрывов.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории всей республики.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.