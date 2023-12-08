Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Су-25 нанесли удар по ВСУ на Донецком направлении

МО: российские Су-25 нанесли удар по живой силе ВСУ на Донецком направлении

close
100%
Минобороны России

По информации, полученной от Минобороны РФ, экипажи российских штурмовиков Су-25 нанесли удар по опорному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины на Донецком направлении. Об этом пишет РИА Новости.

В соответствующем сообщении говорится: «Экипажи штурмовой авиации, находящиеся на борту самолетов Су-25, выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника на Донецком направлении».

После применения авиационных средств поражения, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

Также в министерстве уточнили все действия экипажей: была выполнены подготовка к повторному вылету, взлет, набор высоты, выход в точку начала повторного разворота, выход на цель, пуск неуправляемых авиационных ракет с кабрирования. Затем было выполнено противоракетное маневрирование, отход от цели и заход на посадку на аэродроме вылета.

С земли передовые авиационные наводчики подтвердили поражение цели и выразили благодарность за проделанную работу, уточнил летчик с позывным «Сокол».

Министерство обороны России ранее сообщило, что экипажи боевых самолетов Су-25, используя неуправляемые авиационные ракеты С-8, нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника на Краснолиманском направлении.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами