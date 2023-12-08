Су-25 нанесли удар по ВСУ на Донецком направлении

По информации, полученной от Минобороны РФ, экипажи российских штурмовиков Су-25 нанесли удар по опорному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины на Донецком направлении. Об этом пишет РИА Новости.

В соответствующем сообщении говорится: «Экипажи штурмовой авиации, находящиеся на борту самолетов Су-25, выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника на Донецком направлении».

После применения авиационных средств поражения, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

Также в министерстве уточнили все действия экипажей: была выполнены подготовка к повторному вылету, взлет, набор высоты, выход в точку начала повторного разворота, выход на цель, пуск неуправляемых авиационных ракет с кабрирования. Затем было выполнено противоракетное маневрирование, отход от цели и заход на посадку на аэродроме вылета.

С земли передовые авиационные наводчики подтвердили поражение цели и выразили благодарность за проделанную работу, уточнил летчик с позывным «Сокол».

Министерство обороны России ранее сообщило, что экипажи боевых самолетов Су-25, используя неуправляемые авиационные ракеты С-8, нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника на Краснолиманском направлении.

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