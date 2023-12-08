МИД: Британия продолжит оказывать Украине «наилучшую» военную помощь

Глава британского МИД Дэвид Кэмерон, заявил, что Великобритания будет продолжать предоставлять «наилучшую» военную помощь Украине как по количеству, так и по качеству. Об этом пишет РИА Новости.

На пресс-конференции в Вашингтоне он выразил уверенность в том, что США также не ослабят свою поддержку Украины и смогут преодолеть трудности в конгрессе, который отказывается удовлетворить запрос Белого дома о дополнительном финансировании.

Он напомнил, что британская сторона первой передала украинским вооруженным силам противотанковые комплексы, танки, артиллерию и средства дальнего огневого поражения. Кэмерон назвал поддержку Украины основной темой своего первого визита в Вашингтон в настоящее время.

Глава МИД добавил, что Запад тратит деньги на Украину с большой пользой.

При этом государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что 90% военной помощи Украине осталось в Соединенных Штатах, средства были направлены на обновление и модернизацию военно-промышленного комплекса.

Ранее ассоциация городов Украины предупредила, что свыше 5 млн украинцев могут остаться зимой без отопления.