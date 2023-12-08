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Блинкен заявил, что большая часть выделенных Украине денег осталась в США

Блинкен: 90% военной помощи Украине осталось в США

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Alex Brandon/AP

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что 90% военной помощи Украине осталось в Соединенных Штатах, средства были направлены на обновление и модернизацию военно-промышленного комплекса. Об этом сообщает ТАСС.

«И еще одна сноска, в большей степени для американской аудитории. Если вы посмотрите на капиталовложения, которые мы сделали для защиты Украины, <…> то выяснится, что 90% военной помощи, которую мы оказали, в действительности было потрачено здесь, в США, с нашими производителями <…>, и это привело к созданию большего числа американских рабочих мест», — заявил Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Британии Дэвидом Кэмероном.

До этого официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что республиканцы сломали систему обсуждения законопроектов, противодействуя принятию программы военной помощи Украине, требуя внести в этот проект защиту границ США.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.

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