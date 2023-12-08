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В сенате США назначили дату голосования по оборонному бюджету

Сенат США на следующую неделю назначил голосование по ассигнованиям на оборону

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J. Scott Applewhite/AP

Сенат США на следующую неделю назначил голосование по законопроекту об ассигнованиях на национальную оборону. Об этом сообщает РИА Новости.

«Члены сената могут рассчитывать на проведение голосования в начале следующей недели», — заявил по итогу голосований о дате лидер демократического сенатского большинства Чак Шумер.

Речь идет о Законе об ассигнованиях на национальную оборону (NDAA) на 2024 финансовый год — в США этот период начался с 1 октября 2023 года. Законопроект предполагает выделение рекордных $874,2 млрд долларов в качестве оборонного бюджета. Из этой суммы $841,4 млрд пойдут Пентагону, а $32,4 млрд — на обеспечения национальной безопасности и безопасности ядерных объектов для министерства энергетики.

В бюджете также предусмотрено выделение военной помощи Украине в размере $300 млн и еще $8 млн на отслеживание расходования этой помощи.

До этого стало известно, что США может не хватить оружия для своей армии из-за помощи союзникам.

Ранее в Белом доме рассказали о сложном выборе США между Украиной и НАТО.

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