В сенате США назначили дату голосования по оборонному бюджету

Сенат США на следующую неделю назначил голосование по законопроекту об ассигнованиях на национальную оборону. Об этом сообщает РИА Новости.

«Члены сената могут рассчитывать на проведение голосования в начале следующей недели», — заявил по итогу голосований о дате лидер демократического сенатского большинства Чак Шумер.

Речь идет о Законе об ассигнованиях на национальную оборону (NDAA) на 2024 финансовый год — в США этот период начался с 1 октября 2023 года. Законопроект предполагает выделение рекордных $874,2 млрд долларов в качестве оборонного бюджета. Из этой суммы $841,4 млрд пойдут Пентагону, а $32,4 млрд — на обеспечения национальной безопасности и безопасности ядерных объектов для министерства энергетики.

В бюджете также предусмотрено выделение военной помощи Украине в размере $300 млн и еще $8 млн на отслеживание расходования этой помощи.

До этого стало известно, что США может не хватить оружия для своей армии из-за помощи союзникам.

Ранее в Белом доме рассказали о сложном выборе США между Украиной и НАТО.