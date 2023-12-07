В минобороны Венесуэлы прокомментировали нахождение солдат США в Гайане

Министерство обороны Венесуэлы считает, что военные учения вооруженных сил США в Гайане не помешают возвращению Эссекибо в состав Венесуэлы. Об этом в социальных сетях заявил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес в социальных сетях.

«Эта неудачная провокация со стороны Соединенных Штатов в пользу преторианцев ExxonMobil в Гайане является еще одним шагом в неправильном направлении. Мы предупреждаем, что нас не собьют с пути возвращения Эссекибо. Не заблуждайтесь! Да здравствует Венесуэла!» — пишет Лопес.

Таким образом глава венесуэльского военного ведомства прокомментировал объявление о начале внеплановых авиационных учений двух стран в четверг, 7 декабря.

До этого стало известно, на какие меры пойдет Гайана ради защиты Эссекибо.

Совет Безопасности ООН в пятницу планирует провести закрытое заседание по вопросу спорной территории. Немедленного решения вопроса на данный момент не ожидается, сообщили источники агентства.

Ранее госдеп США призывал мирно решить спор между Венесуэлой и Гайаной.