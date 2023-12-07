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В Польше заявили о возможных крупных операциях на Украине

Военный аналитик Музыка: РФ и Украина могут начать крупные операции на фронте

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Евгений Биятов/РИА Новости

Военный аналитик Конрад Музыка высказал мнение, что Россия и Украина могут начать крупные наступательные операции. Он заявил в интервью польскому изданию Forsal, что у обеих сторон конфликта имеются свои причины для этого.

«Русские уже много раз показывали, что они очень хорошо себя чувствуют зимой и часто используют ее для наступательных действий», — сказал эксперт.

По его словам, атаки, которые сейчас проводят Вооруженные силы России, продолжатся, и вполне вероятно, что в ближайшие два-три месяца они проведут какую-то крупную операцию.

Как указал Музыка, после неудачного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) российская армия перехватила инициативу по всему фронту от Харьковской области до Запорожья. Он также отметил наращивание Россией военного производства, которое, как считает он, достигнет своего пика в следующем году.

При этом Украина, как заявил аналитик, переживает трудные времена не только из-за военных неудач, но и снижения поддержки со стороны Запада. Поэтому Киеву придется бороться за сохранение интереса и готовности Запада поддержать украинское государство.

«Именно по этой причине они могут захотеть провести более крупную операцию, используя оставшиеся у них вооружения и боеприпасы, которые будут накоплены», — продолжил эксперт.

Он добавил, что в настоящее время наступательные возможности ВСУ исчерпаны.

До этого бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что российские войска возьмут под контроль Одессу, чтобы защитить Крым.

Ранее в США рассказали, как долго продлится конфликт на Украине.

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Операция на Украине
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