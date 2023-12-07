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Мэр Горловки назвал число пострадавших при обстреле ВСУ

Мэр Горловки Приходько заявил о шести раненых жителях в результате обстрела ВСУ

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Илья Питалев/РИА Новости

Шесть мирных жителей пострадали в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Горловка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил городской мэр Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Количество раненых <...> горловчан возросло до шести», — написал градоначальник.

Кроме того, после обстрела городского поселка шахты «Кочегарка» зафиксированы повреждения нескольких домов, добавил он.

Дополнительной информации Приходько пока не сообщил.

Незадолго до этого в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины заявляли, что ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку, выпустив по населенным пунктам 24 снаряда, в том числе кассетные калибром 155 мм и четыре снаряда калибром 152 мм.

Ранее сообщалось, что ВСУ готовятся совершить нападение под Горловкой в ДНР.

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