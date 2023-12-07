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Песков: ситуация на поле боя говорит о неизбежности победы РФ

Песков заявил, что ситуация на поле боя говорит о неизбежности победы России

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MGIMO360 TV/YouTube

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, западные страны желали бы видеть поражение России в украинском конфликте, однако события на поле боя указывают на обратное и неизбежность другого исхода. Об этом пишет ТАСС.

Песков отметил, что хотя западные страны высказываются о необходимости завершения специальной военной операции (СВО), на самом деле они не достигают этой цели, а скорее тратят деньги на поддержку Украины впустую.

«США испытывают внутренние противоречия в связи <...> с обсуждением целесообразности дальнейшего бездумного сжигания десятков миллиардов долларов в топке украинского конфликта», — подчеркнул представитель Кремля.

Таким образом, с одной стороны, они говорят о желании завершить войну, но с другой стороны, своими действиями они не продвигают этот процесс, добавил Песков.

В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что Путин «не остановится» в случае победы в украинском конфликте и нападет на страны НАТО. В таком случае, как отметил американский президент, США придется вмешаться, и тогда «американские войска будут сражаться с российскими войсками». К такому развитию событий, по его словам, США совсем не стремятся. Такие заявления лидер США сделал в обращении к конгрессу по поводу выделения нового пакета помощи Украине. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.

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