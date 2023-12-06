В России для инвалидов-контрактников введут бесплатное профобучение

Госдума приняла во втором чтении закон о праве контрактников, признанных инвалидами боевых действий, на бесплатное профессиональное обучение. Об этом сообщает ТАСС.

«Военнослужащие-контрактники, признанные инвалидами боевых действий, смогут бесплатно пройти обучение по основным программам профобучения или программам профпереподготовки продолжительностью до четырех месяцев», — говорится в публикации.

На этот срок за ними сохраняется обеспечение всеми видами довольствия.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы правительством РФ, в первом чтении депутаты приняли его в июле. Поправки дополняют действующий закон «О статусе военнослужащих».

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