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ВС РФ за сутки сбили два самолета ВСУ

ВС РФ за сутки сбили самолеты Су-25 и Миг-29 ВСУ

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РИА Новости

Российские военнослужащие при помощи средств противовоздушной обороны сбили два самолета Вооруженных сил Украины за сутки. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

По данным Минобороны России, российская армия сбила Су-25 ВСУ в небе над населенным пунктом Доброполье в Донецкой народной республике и самолет Миг-29 над Камышевахой в Запорожской области.

Ранее экипажи самолетов Су-25, используя неуправляемые авиационные ракеты С-8, нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника на Краснолиманском направлении. В сообщении ведомства отмечается, что вылет прошел в штатном режиме и цели были успешно поражены.

Благодаря боевому применению были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника Вооруженных сил Украины (ВСУ), уточнили в министерстве обороны.

23 ноября стало известно, что российские Су-25 уничтожили замаскированную бронетехнику ВСУ на Южно-Донецком направлении. Пуски ракет выполняли парами с малых высот. После этого экипажи выполнили маневр и выпустили тепловые ловушки. Потом они вернулись на аэродром, откуда вылетали.

Су-25 — бронированный дозвуковой военный штурмовик, разработанный в советское время. Самолет предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.

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