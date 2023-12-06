США получат доступ к военным базам в Швеции

Соглашение о военном сотрудничестве между США и Швецией дает американским вооруженным силам (ВС) право и возможность использовать 17 шведских баз, объектов и военных зон. Об этом говорится в документе, размещенном на сайте правительства королевства.

Эти военные базы расположены на территории всей страны: Кируне, Эстерсунде и Лулео — на севере; Хальмстаде — на юго-западе; Роннебю — на юге, а также на острове Готланд и военно-морская база Берга на Стокгольмском архипелаге.

Из соглашения следует, что ВС США получат доступ к учебным полигонам, военным лагерям, портам, авиабазам и аэропортам. Для его вступления в силу необходимо одобрение шведского парламента. Законодательному органу также нужно будет принять решение о конституционных поправках, необходимых для реализации договора. Обсуждение этих поправок должно состояться в 2024 году.

О подписании договора также сообщили на сайте Государственного департамента США. В документе указано, что заключенное соглашение позволит Вашингтону и Стокгольму усилить сотрудничество в многосторонних операциях по обеспечению безопасности.

Ранее президент России Владимир Путин признался, что сожалеет из-за отсутствия у России контактов со Швецией.