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Российские вертолеты Ми-28Н нанесли ракетный удар по опорным пунктам и живой силе ВСУ

Вертолетами Ми-28Н был нанесен удар по опорным пунктам и живой силе ВСУ

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Министерство обороны РФ

Российскими вертолетами Ми-28Н «Ночной охотник» на Донецком направлении был нанесен удар по опорным пунктам и живой силе украинской армии. Об этом РИА Новости сообщили в министерстве обороны России.

По информации, предоставленной военным ведомством, экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28Н, действуя в составе ударной группы на Донецком направлении, осуществили пуски неуправляемых авиационных ракет по выявленным опорным пунктам и живой силе противника.

После выполнения взлета вертолеты на предельно малой высоте вошли в зону применения авиационных средств поражения. Затем штурманы Ми-28Н навели на обнаруженные цели оружие и машины с кабрирования выполнили пуск ракет. После этого вертолеты, осуществив противоракетный маневр, легли на обратный курс.

Ранее сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны сбили два истребителя МиГ-29 и один вертолет Ми-8 ВВС Украины.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.

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