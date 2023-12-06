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Польский генерал назвал военным преступлением контрнаступление Украины

Польский генерал Коморницкий назвал контрнаступление ВСУ военным преступлением

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Reuters

Польский генерал Леон Коморницкий назвал военным преступлением устроенное Киевом контрнаступление. Об этом он заявил в интервью изданию Do Rzeczy.

Коморницкий сказал, что действия украинского командования являются настоящим военным преступлением, так как у солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет шансов живыми вернуться из контрнаступления.

Генерал поставил в пример украинскому командованию военное искусство Польши, в котором солдат является самым ценным составляющим армии.

Коморницкий также заявил, что российская армия представляет самую большую опасность для Польши и поэтому Варшаве необходимо усилить свой военный потенциал.

Ранее заместитель председателя украинского правительства, глава министерства по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук заявила, что экономика страны оказалась заложником блокирования контрольно-пропускных пунктов на польской границе.

До этого военный эксперт германской газеты Bild Юлиан Рёпке заявил, что контрнаступление украинской армии является одним из крупнейших за последние десятилетия просчетов, допущенных США.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.

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