Приложение «Общероссийского народного фронта» помогает сбивать дроны ВСУ

Благодаря приложению «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) «Радар.НФ» удалось сбить пять беспилотников ВСУ, передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу президентского движения.

«Приложение «Радар.НФ», разработанное Народным фронтом для экстренного реагирования на замеченные вражеские беспилотники или диверсионные группы, помогло специальным службам сбить уже пять БПЛА противника», — сообщили представители движения.

Уточняется, что благодаря оперативно поступившей от пользователей приложения информации удалось сбить три дрона в Брянской области, еще два – в Курской.

На данный момент приложение установили более 310 тысяч россиян.

5 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что над регионом сработала система противовоздушной обороны, которая сбила три беспилотника Вооруженных сил Украины.

До этого российский боец с позывным «Саныч» раскрыл уникальную, по его словам, схему уничтожения дронов ВСУ.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.