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В Германии назвали контрнаступление украинской армии крупнейшим просчетом США

Военный эксперт Рёпке назвал контрнаступление ВСУ крупнейшим просчетом США

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Gleb Garanich/Reuters

Военный эксперт германской газеты Bild Юлиан Рёпке заявил, что контрнаступление украинской армии является одним из крупнейших за последние десятилетия просчетов, допущенных США. Об этом со ссылкой на пост Рёпке в социальной сети X сообщает РИА Новости.

Эксперт прокомментировал статью в американской газете Washington Post, в которой утверждалось, что причинами неудачи украинского контрнаступления стали разногласия между Киевом и Вашингтоном и недооценка Западом российских Вооруженных сил. Он назвал провалившееся контрнаступление одним из крупнейших за десятилетия просчетов Белого дома. По мнению Рёпке, американская администрация, прежде чем признать реальность, в течение почти полугода вводила в заблуждение Украину, мир и саму себя.

Аналитик также обвинил власти США в недостаточной военной поддержке Киева. Так, ВСУ получили всего 31 танк M1 Abrams из более 2,6 тыс., имеющихся у США. А из более чем трех тысяч находящихся на вооружении армии США ракет ATACMS на Украину поступило всего-навсего 20.

Ранее журналист телеканала CNN Стивен Коллинсон заявил, что отсутствие успехов при контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) ставит под вопрос дальнейшее финансирование Киева со стороны Вашингтона, а ставка Москвы на усталость Запада от поддержки Украине с каждым днем смотрится реальней.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.

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