В Германии назвали контрнаступление украинской армии крупнейшим просчетом США

Военный эксперт германской газеты Bild Юлиан Рёпке заявил, что контрнаступление украинской армии является одним из крупнейших за последние десятилетия просчетов, допущенных США. Об этом со ссылкой на пост Рёпке в социальной сети X сообщает РИА Новости.

Эксперт прокомментировал статью в американской газете Washington Post, в которой утверждалось, что причинами неудачи украинского контрнаступления стали разногласия между Киевом и Вашингтоном и недооценка Западом российских Вооруженных сил. Он назвал провалившееся контрнаступление одним из крупнейших за десятилетия просчетов Белого дома. По мнению Рёпке, американская администрация, прежде чем признать реальность, в течение почти полугода вводила в заблуждение Украину, мир и саму себя.

Аналитик также обвинил власти США в недостаточной военной поддержке Киева. Так, ВСУ получили всего 31 танк M1 Abrams из более 2,6 тыс., имеющихся у США. А из более чем трех тысяч находящихся на вооружении армии США ракет ATACMS на Украину поступило всего-навсего 20.

Ранее журналист телеканала CNN Стивен Коллинсон заявил, что отсутствие успехов при контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) ставит под вопрос дальнейшее финансирование Киева со стороны Вашингтона, а ставка Москвы на усталость Запада от поддержки Украине с каждым днем смотрится реальней.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.