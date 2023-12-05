Началась третья фаза наземной операции в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала третью фазу наземной операции в секторе Газа. Об этом сообщил глава генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви. Его слова приводит армейская пресс-служба в своем Telegram-канале.

«Спустя 60 дней после начала войны наши силы окружают район Хан-Юниса на юге сектора Газа», — заявил он.

Хан-Юнис — самый крупный город на юге сектора Газа.

По словам Халеви, одновременно ЦАХАЛ закрепляет позиции на севере сектора Газа.

«За последние несколько дней были ликвидированы многие боевики ХАМАС, в том числе старшие командиры. Мы перешли к третьему этапу наземных операций», — сообщил он.

До этого в Армии Израиля заявили, что войска достигли центра Хан-Юниса.

1 декабря Армия обороны Израиля сообщила, что после 7:00 мск в этот день ХАМАС поразил более 200 объектов в секторе Газа. Также сообщалось, что власти Израиля рассматривают возможность затопления системы подземных туннелей, в которых, по мнению израильских военных, скрываются бойцы палестинского движения ХАМАС, морской водой.

Ранее в британском парламенте раскритиковали методы Израиля в борьбе с ХАМАС.