Мишустин поручил не сбавлять темп обеспечения армии России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил России, других войск, воинских формирований и органов призвал не сбавлять темп обеспечения потребностей российской армии. Его слова передает РИА Новости.

«Необходимо не сбавлять набранный темп, строго соблюдать установленные сроки. У наших защитников должно быть все необходимое для выполнения важных задач для страны, включая и снаряжение, и оборонительную инфраструктуру», — сказал Мишустин.

Ранее обозреватель Дэвид Хэмблинг для журнала Forbes написал, что российские волонтеры создают огромное количество FPV-дронов, предназначенных для ведения боевых действий против Вооруженных сил Украины.

В конце ноября в ВСУ назвали эффективное российское оружие против снарядов HIMARS и Excalibur.

Тем временем руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил на брифинге, что более 97% средств для помощи Украине исчерпано.

Ранее сообщалось, что войска России прорвали оборону ВСУ у Часова Яра.