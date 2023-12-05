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Армия Израиля заявила, что дошла до крупнейшего города в секторе Газа

ЦАХАЛ заявил, что достиг центра города Хан-Юниса на юге сектора Газа

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Ohad Zwigenberg/AP

В Армии Израиля заявили, что войска достигли центра Хан-Юниса — крупнейшего города на юге сектора Газа. Об этом пишет РИА Новости.

До этого представитель радикальной группировки «Исламский джихад» (организация запрещена в России) заявил ливанскому телеканалу Al Manar, что ВВС Израиля нанесли десятки ударов с воздуха по палестинским формированиям, обороняющимся на подступах к Хан-Юнису в 20 км к юго-западу от города Газа.

1 декабря Армия обороны Израиля сообщила, что после 7:00 мск в этот день ХАМАС поразил более 200 объектов в секторе Газа.

Также стало известно, что власти Израиля рассматривают возможность затопления системы подземных туннелей, в которых, по мнению израильских военных, скрываются бойцы палестинского движения ХАМАС, морской водой.

Ранее в британском парламенте раскритиковали методы Израиля в борьбе с ХАМАС.

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