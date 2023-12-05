Россиянку осудили на три года условно за фейки о Вооруженных силах РФ

Экс-доцент кафедры финансов и правового регулирования финансового рынка Нижегородского института управления РАНХиГС получила три года условно за распространение фейков о Вооруженных силах Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.

«Судом ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что она также лишена права занимать определенные должности сроком на два года.

По данным суда экс-доцент публично дискредитировала армию России, распространяя на лекциях «проукраинскую идеологию».

До этого стало известно, что в Москве мужчина попал за решетку за оставленную на снегу антивоенную надпись. 23 ноября москвич приехал в Парк Горького, чтобы покататься на коньках, но ледовый сезон на тот момент был еще закрыт. Тогда посетитель написал пальцем лозунг против военных действий на заснеженном турникете. Правоохранители составили на него протоколы о дискредитации армии и неповиновении полиции.

Ранее суд вернул полиции протокол о дискредитации ВС РФ на экс-полковника ГРУ Квачкова.