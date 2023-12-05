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Российские войска отразили атаку штурмовой группы ВСУ на Запорожском направлении

МО России заявило об отражении атаки украинских войск на Запорожском направлении

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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы РФ за последние сутки отразили одну атаку со стороны украинских войск на Запорожском направлении. Об этом сообщило российское министерство обороны, опубликовав соответствующее заявление в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, штурмовая группа 117-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) попыталась атаковать позиции российских войск в районе населенного пункта Успеновка. Однако бойцы ВС РФ сдержали натиск украинских солдат и не позволили им продвинуться вперед.

«Также ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Дорожнянка», — говорится в сводке министерства.

Согласно информации военного ведомства, в ходе сражений ВСУ потеряли до 50 солдат и четыре пикапа. Более того, российские подразделения уничтожили четыре боевые бронированные машины и вывели из строя одно орудие «Гиацинт-Б».

4 декабря бойцы ВС РФ впервые с начала специальной военной операции (СВО) смогли взять в качестве трофея боевую машину пехоты (БМП) Bradley, произведенную в США. Как сообщалось в Telegram-канале «Рыбарь», технику использовала 47-я механизированная бригада ВСУ.

Ранее украинский военный рассказал о тяжелой ситуации в рядах ВСУ.

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