В Госдуме считают, что США не хотят поставлять Украине 17 млн снарядов

США и Европа не могут поставить 17 млн боеприпасов, которые, как писали украинские СМИ, запросил у Вашингтона главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире телеканала «Россия 24».

Как считает депутат, цифра в 17 млн является не утопической, а расчетной. При этом желания украинского генштаба должны соответствовать возможностям, отметил он.

По его словам, на сегодняшний день таких возможностей у Европы нет, а в США — «практически нет».

У США, по его мнению, уже нет желания этим заниматься, о чем говорят «заявления многих спикеров».

4 декабря издание «Украинская правда» писало, что Залужный в ходе переговоров с министром обороны США Ллойдом Остином попросил у него поставить Украине 17 млн снарядов.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.