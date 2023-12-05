Военный эксперт объяснил стратегическое значение взятия Артемовского

Взятие российскими войсками поселка Артемовское под городом Артемовск (украинское название — Бахмут) означает разрушение части созданного Вооруженными силами Украины (ВСУ) «донбасского кольца». Об этом заявил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов изданию «Лента.ру».

Как отметил Кнутов, Артемовское, Клещеевка, Северск, Краматорск, Часов Яр, а также сам Артемовск входят в так называемое «донбасское кольцо», которое украинские войска делали, чтобы сохранить свой контроль над этим районом.

По его словам, это «кольцо» должно было стоять как крепость, и то, что было взято Артемовское, «показывает, что было прорвано одно из звеньев этой цепи».

Он считает, что задача войск РФ в настоящее время состоит в том, чтобы двигаться на другие населенные пункты, чтобы постепенно «разбирать» это «донбасское кольцо».

2 декабря Минобороны РФ заявило, что российские войска улучшили положение на Донецком направлении и взяли под контроль Артемовское.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.